Ni en un año contratista podría terminar túnel de La Línea: Vargas Lleras

El Vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que el actual contratista del túnel de La Línea no iba a concluir las obras ni si quiera en un año, por eso apoyó la decisión de INVIAS de no prorrogar el contrato de la construcción del túnel de la línea, ya que según el informe de interventoría, el contratista responsable no iba a entregar las obras en el tiempo estipulado.

"El informe de interventoría del INVIAS establecía que ni en 5 meses ni en un año el actual contratista podía terminar la obra. Yo creo que esto sienta un precedente muy importante para quienes nunca cumplieron las obras ni con la calidad ni en los tiempos previstos", dijo el Vargas.

El vicepresidente recordó que el contratista de este consorcio de la construcción del túnel de La Línea ya había perdido una demanda contra el Estado por incumplimiento por 180 mil millones de pesos.