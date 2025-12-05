Plan Navidad 2025: más de 1.200 policías reforzarán la seguridad en Bogotá

El director de la Policía Nacional, el brigadier general William Oswaldo Rincón, presentó este jueves el Plan Navidad 2025, una estrategia integral de seguridad para la temporada decembrina que inicia oficialmente este fin de semana con la celebración del Día de las Velitas.

El anuncio se hizo desde el centro comercial Neos Centro, en pleno centro de Bogotá, en la zona de San Victorino, precisamente uno de los puntos donde se reforzarán los controles por la alta afluencia de ciudadanos durante las compras navideñas.

De acuerdo con el general Rincón, la Policía enfocará sus esfuerzos en proteger la vida, garantizar espacios seguros para la niñez, prevenir fraudes digitales (que suelen aumentar en compras por internet durante la temporada) y evitar las violencias basadas en género mediante el fortalecimiento de la Patrulla Púrpura.

Además, la institución reforzará el control al turismo seguro, la vigilancia a establecimientos nocturnos, la verificación de licor adulterado y la política de cero uso de pólvora, uno de los ejes más problemáticos en cada diciembre.



Sobre ese punto, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que a la fecha ya se han incautado cerca de una tonelada de pólvora en la ciudad. Sin embargo, advirtió que la temporada apenas comienza y que los agentes continuarán realizando intervenciones para frenar tanto la venta como el transporte de este material que pone en riesgo la vida de niños y adultos.

Como parte del dispositivo especial de diciembre, Bogotá contará con un refuerzo de 1.200 policías adicionales, quienes se sumarán al pie de fuerza habitual de la ciudad. Estos agentes estarán distribuidos principalmente en zonas comerciales, corredores viales, terminales de transporte terrestre, el aeropuerto El Dorado y los lugares donde se desarrollarán eventos culturales masivos, como la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural La Santamaría.

A este despliegue policial se suman 2.390 gestores y servidores distritales que apoyarán labores de vigilancia y control relacionadas con la venta y manipulación de pólvora, el consumo de licor en espacio público, la regulación de establecimientos culturales y de entretenimiento y el ordenamiento del espacio público en zonas de alta concurrencia.

Publicidad

La estrategia también contempla tomas masivas en zonas con mayor afectación por hurto y homicidio, como parte de un plan articulado entre la Policía, las Fuerzas Militares y autoridades judiciales. Estas intervenciones buscan desarticular bandas dedicadas al hurto en todas sus modalidades, especialmente en sectores donde aumentan los casos por la temporada de compras navideñas.

Asimismo, la institución anunció acompañamiento reforzado en 26 centros comerciales, priorización de eventos navideños de alta afluencia, y coordinación operativa en ocho localidades con mayores índices de homicidio. También se dispondrá el funcionamiento 24 horas del Centro de Traslado por Protección (CTP) para atender casos que involucren riñas, personas en alto estado de alicoramiento o comportamientos que comprometan la seguridad.