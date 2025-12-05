En vivo
Plan Navidad 2025: más de 1.200 policías reforzarán la seguridad en Bogotá

Desde este fin de semana inicia la estrategia de seguridad de la Policía Nacional para la temporada de fin de año. Dentro de las prioridades del Plan Navidad está la política de cero uso de pólvora y el control para evitar la distribución de licor adulterado.

