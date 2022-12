Ni hemos practicado ni haremos abortos voluntarios: director hospital San Ignacio

“Nosotros jamás hemos alegado sobre objeción de conciencia y no la vamos a argumentar, ahí hay una gran confusión. Nos iniciaron un proceso, en el cual demostramos que no éramos responsables y esa sanción no quedó firme”, dijo.

Por lo anterior, Castellanos indicó que realmente lo que hizo el hospital fue demandar una circular de la Superintendencia, en la que el superintendente empezó a reglamentar lo que no debía.

“Lo que nosotros hemos sostenido es que no todo lo que deja de ser delito un día se vuelve obligatorio al día siguiente. Estas tesis han permitido que no por la decisión de conciencia, sino simplemente como una decisión Institucional, fundamentada en valores, no ofrecemos el servicio de interrupción voluntaria del embarazo como lo hacen otros”, manifestó.

Escuche en este audio adjunto la entrevista completa.

