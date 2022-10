No creo que tras fallo de la Corte haya que indemnizar a mineras: Alirio Uribe

En entrevista con Blu Radio, Uribe explicó que demandó varios artículos de la ley que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo en varios temas, entre otros la explotación de oro, minera y petrolera en zonas de páramo (Lea también: Corte Constitucional tumbó minería en los páramos ).

“Aquí se están protegiendo bienes estratégicos, no solamente para los colombianos sino para toda la humanidad, no se puede decir que si se contamina un río hoy y mañana se determina que no es legal, el que lo hizo hoy lo pueda seguir haciendo”, manifestó Uribe.

El representante enfatizó en que los supuestos derechos adquiridos de las mineras no existen, sino que los derechos se ceden ante el interés general de Colombia de tener nacederos de agua (Lea también: Pequeños mineros de Santander rechazan fallo que prohíbe minería en páramos ).

“No creo que alguien que venía afectando a la sociedad colombiana haya que repararla porque ahora no se le permite seguir afectando la sociedad colombiana, no creo que tengamos que indemnizar a las mineras”, finalizó.

Cabe recordar que la sala plena de la Corte Constitucional tumbó el lunes 8 de febrero en la noche, la posibilidad que estaba estipulada en el Plan de Desarrollo 2014-2018, estipulado en la Ley 1753 de 2015, que permitía y autorizaba actividades y proyectos mineros en zonas de páramo.

Además, el alto tribunal tumbó el artículo 51 del Plan, que le daba facultades a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para darle trámite a las licencias exprés para intervenciones ambientales.