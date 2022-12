“No daremos un paso atrás”: secretario de Transporte de Cali ante protestas

en la implementación de un sistema de transporte digno porque con las medidas se está tratando de “rescatar la ciudad”.

“Aquí esto va a ser duro porque lógicamente nos vamos a enfrentar a lo que nadie ha podido enfrentar en Colombia y es el famoso grupo de transportadores tradicionales que son intocables. Recibimos el MIO en cenizas y empezamos a cavar con el paralelismo. El paralelismo consiste en que los mismos dueños de los buses son los operadores del transporte masivo, en Cali el MIO. Ellos preferían montar los pasajeros en un transporte no controlado, en un transporte inseguro, que no paga impuesto a un sistema totalmente legal. Obviamente le sistema no llegó a un punto de equilibrio y se quebró el MIO”, explicó Hadad, quien también ha manejado crisis similares en Bogotá, Chile y Perú.

Aseguró que gracias a un crédito que hizo el Gobierno Nacional de 90 mil millones de pesos, se está ofreciendo 80 millones de pesos de contado por cada bus que se chatarrice.

Indicó que en las decisiones que tomó la Alcaldía “no se dará un paso atrás” y que Cali será la única ciudad de Colombia que tendrá el 96 por ciento de la mala vial cubierta por un transporte masivo.

“No vamos a dar un paso atrás. Hay migración al sistema de transporte masivo en Colombia y en Cali. De tal manera que no aceptamos atentados”, puntualizó al señalar que la ciudadanía en general apoya las decisiones de la administración y rechaza los actos de vandalismo.