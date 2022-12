No descarto la posibilidad de la Alcaldía, pero no es una candidatura: Mockus

Antanas Mockus exalcalde de Bogotá habló con Mañanas BLU sobre la destitución e inahbilidad por 15 años del alcalde Gustavo Petro , y acerca de la posibilidad de lanzarse a la alcaldía en caso que la Procuraduría deje en firme la sanción al burgomaestre de la capital.

Mockus aseguró que para él, ser alcalde es “el oficio más bello del mundo, no descarto la posibilidad pero no estoy lanzándome a nada, es algo que hay que consultar y analizar”.

Sobre una posible inhabilidad por ser su esposa Adriana la veedora Distrital, Mockus afirmó que no tiene conocimiento de que no pueda aspirar, eventualmente, al cargo peor que “ella tendría que renunciar no por inhabilidad sino por elengacia ética”.

En cuanto a la sanción impuesta a Gustavo Petro, Mockus declaró que “es una sanción sin antecedentes, como si hubiera cometido una falta sumamente grave”.

Agregó que “esta es una medida drástica contra un alcalde que quiso revertir una política pública establecida a lo largo de quince años”.

La sanción a Gustavo Petro

Este lunes el procurador General de la Nación informó la destitución e inhabilidad por 15 años al alcalde de Bogotá por tres irregularidades que encontró en la implantación del sistema de aseo en diciembre de 2012. (Más de esta noticia).

La Procuraduría comprobó que Gustavo Petro le asignó el servicio de aseo a dos empresas sin capacidad, además de que improvisó la compra de compactadores usados incurriendo el detrimento al patrimonio público y finalmente pasado unos días volvió a contratar a los operadores que había sacado del negocio. Además, el procurador aseguró que con el decreto que sacaba de circulación a esos operadores se vulneró el derecho a la libre empresa.

“Él sabía que sus decisiones eran irregulares, como lo habían advertido en forma oportuna entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente”, relató Alejandro Ordóñez.