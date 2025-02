No entiendo el tamaño de esa estupidez: Otty Patiño cuestiona al ELN por paro armado

La guerrilla del ELN anunció otro paro armado en el departamento del Chocó desde este martes 18 de febrero y hasta el próximo viernes.

La situación afecta gravemente a las comunidades de la subregión del San Juan, pues la movilidad por el río está restringida. Más de 3.000 personas se han tenido que desplazar y otras familias se encuentran confinadas por las acciones terroristas de este grupo ilegal.

El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño , se refirió al paro armado en las últimas horas, y cuestionó fuertemente al ELN.

“La verdad no entiendo el tamaño de esa estupidez cuando justamente el ELN hoy está en su peor momento político con una incredulidad cada vez mayor de la gente, con un fastidio, por no hablar del odio que ha generado las acciones que hizo en el Catatumbo, pero además de eso agregar el confinar a la población mediante paros armados no lo entiendo, no entiendo esa estupidez”, aseguró Patiño.

En este momento, el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN está suspendido por varias acciones terroristas por parte de esa guerrilla en diferentes zonas del país.