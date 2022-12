No entregué hojas de vida a fiscal, mi asistente dio nombres: senador Velasco

Noticias Uno reveló este lunes que el senador Luis Fernando Velasco, que aspira ser presidente del Congreso de la República, entregó al fiscal general Eduardo Montealegre 40 hojas de vida; sin embargo, el propio senador dijo que ya señaló “categóricamente” que no entregó ni 1, ni 5, ni 40 hojas de vida al fiscal”. (Lea también: Denuncian lobby de Fiscalía para negar inhabilidad de cinco años al fiscal )



“Me he reunido una única vez los últimos meses, hace 7 meses en su despacho y se trataron otros temas. Lo que hice en mi respuesta a Noticias Uno fue una suposición, diciendo ‘¿por qué, si entregué 40 hojas de vida, solo les parece ilegítimo ahora que tengo un debate conceptual con la Fiscalía?, que cuando se estaba dando en la plenaria del Senado pido a una funcionaria de la Fiscalía que se retire porque no me parecía bien lo que hacía cuando se estaba votando un tema que afecta directamente a su jefe”, indicó.



Velasco añadió que no hay ‘clientelismo’, pues “no he entregado hojas de vida al fiscal, ni una ni 5” (…) La versión sale, supongo yo, de cuando termina la reunión y dije ‘Sr. Fiscal, algunas personas en el Cauca y en el Valle quisieran poder presentarse a la Fiscalía’”. (Lea también: Senador Velasco niega haber llevado hojas de vida a la Fiscalía pidiendo trabajo )



“Él dijo que se presenten en la Fiscalía y se revisen las hojas de vida que lleguen. Yo soy malo para eso y le dije a mi asistente (Elizabeth Dorado) que llamara a la secretaria privada de las personas que pidieran algún favor y hablara con ella. Tengo entendido que hubo una reunión en que no entregó 40 hojas de vida y no pasó nada más”, señaló.



“No había ningún proyecto de ley en el Congreso. No podía presionar ni chantajear, si eso fue un pecado lo admito, pregunté eso. Pero no he entregado ninguna hoja de vida”, añadió. (Lea también: Senador Velasco denuncia dos ‘micos’ para que precio de la gasolina no baje )



El senador Velasco también indicó que su relación con el fiscal general se deterioró después de que durante la segunda jornada de discusión y aprobación en sexto debate de la reforma de equilibrio de poderes, los integrantes del Partido Liberal denunciaran que una funcionaria de la Fiscalía estaba haciendo lobby durante la votación de una proposición con la que se buscaba que el jefe del ente acusador tuviera una inhabilidad de cinco años luego de terminar su periodo para litigar.



El senador Luis Fernando Velasco se levantó de su curul molesto y aseguró: “el asistente del fiscal está pasado pupitre por pupitre del Senado, no debería estar en el recinto”.