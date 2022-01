Nos duele el conductor, pero la familia muerta también: líder de indígenas emberas tras linchamiento

Claudia Qragama, líder de la comunidad embera, habló en Mañanas BLU sobre el trágico accidente en la noche de este martes, en inmediaciones del parque La Florida, noroccidente de Bogotá, donde un conductor de un camión de basura arrolló a una mujer embarazada y a su bebé de un año y medio.

El hombre, identificado como Hildebrando Rivera Gantiva, de 60 años d edad, murió en el hospital Simón Bolívar luego de ser linchado por un grupo de indígenas.

Publicidad

Qragama, quien estaba en el lugar, dijo que "la intención no era matar" a Rivera. Además, señaló que, aparentemente, el camión se pasó del límite de la zona para peatones.

“No quisimos matar, no era la intención, pero murieron tres personas. Es un dolor para nosotros, un ser querido de nosotros no puede morir en ese sitio y en esas malas condiciones, ¿cómo va a morir un niño como si fuera un animalito?”.

Publicidad

“Nos duele el conductor, pero la familia muerta también (...) El carro pasó por fuera de la línea. El conductor manejó mal, por la zona de las personas, se pasó de la línea, estaba afuera”, añadió la líder embera.

Publicidad

La trágica noticia fue confirmada por Mario Calderón, gerente de la empresa Ecosiecha, quien relató que el vehículo llevaba desperdicios de Guasca en el botadero de Mondoñedo y se encontraba de regreso en el momento en que se presentó el hecho.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: