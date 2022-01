“No llame a este hp que lo vamos a matar”: así respondieron celular de conductor linchado en Bogotá

El gerente de la empresa Ecosiech, Mario Calderón, relató en Mañanas BLU cómo fue la última llamada que tuvo con Hildebrando Rivera Gantiva, de 60 años, a quien indígenas embera lincharon tras arrollar y matar a una mujer embarazada de la comunidad en inmediaciones del parque La Florida , ubicado en el occidente de Bogotá, en la vía Siberia – Funza.

De acuerdo con Calderón, el hombre le alcanzó a decir que había arrollado a una persona y que no lo dejaban bajar del camión.

“Cuando contesto el teléfono, escucho mucho ruido y él me dice: ‘Don Mario estoy en el camión, no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho, yo no lo vi, estoy en Funza’. Su voz era de desesperación”, relató.

Agregó que, en ese momento, no entendió qué estaba sucediendo y lo único que le alcanzó a decir fue que se calmara, que él iba a hablar con el alcalde de Guasca, población a la que pertenecía el camión de basura, para que le informara a la Policía.

“Unos minutos después, tal vez 10 o 15, la técnica operativa me llama y me dice: ‘Estoy llamando al teléfono de Hidelbrando, me contestó alguien y me dijo: ‘No llame más a este hp que lo vamos a matar’, y le colgaron”, añadió.

Calderón reveló que el camión manejado por Hidelbrando llevaba la basura desde Guasca hasta Mondoñedo, como generalmente lo hacía.

El hecho ocurrió un poco antes de la medianoche, según reportaron las autoridades. Los momentos posteriores al accidente fueron grabados por varias personas y muestra la dureza con que fue atado el conductor, quien murió en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, centro asistencial al que fue trasladado tras ser rescatado por la Policía.

Así reportó el hecho el Ojo de La Noche de BLU Radio y Noticias Caracol:

