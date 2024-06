“No es cierto”: Alex Vernot responde a crítica por supuesta participación en idea de constituyente

¿Constituyente o un proyecto de Leyva y Vernot? Esta es la pregunta que se hizo en su columna la periodista Cecilia Orozco, en las que, palabras más palabras menos, asegura que la idea de una Asamblea Nacional Constituyente es una estrategia del excanciller Álvaro Leyva y de conocido amigo del presidente Gustavo Petro, acusado por corrupción, el abogado Alex Vernot. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estas decidió responder y esto dijo.

Según Vernot, los hechos que se relatan en dicha columna, como su tiempo en la cárcel, no permiten concluir alguna irregularidad o que él tenga algo que ver con la idea de hacer una constituyente en el país. Incluso, comentó que Leyva viene con el tema de un acuerdo nacional “desde hace muchísimos años”, pero que salió a relucir ahora tras las declaraciones del jefe de Estado.

“Eso no es cierto. Yo le contesté a la periodista Cecilia Orozco, de la cual siempre leo sus columnas, que me parecen muy interesantes, pero en esta en particular ella referencia a una serie de hechos que, pudiendo ser ciertos, no permiten concluir que yo tengo algo que ver con el tema de la constituyente. En el trino que le contesté le digo que, hasta donde yo entiendo el tema o la idea del poder constituyente, en Colombia en estos últimos meses es exclusivamente del presidente Petro y que yo no tengo nada que ver con ese tema. Por otro lado, la idea de la constituyente de Álvaro Leyva o la posibilidad de que el acuerdo de paz incorporara la posibilidad de un acuerdo nacional, es un tema de él desde hace muchísimos años y ahora sale a relucir con ocasión de que, según dicen los medios, el presidente lo encargó del tema de la constituyente y el proceso de paz”, aseguró.

También respondió a su supuesta relación o colaboración con varios de los presos de La Picota, condenados por delitos relacionados al conflicto armado en las regiones. Vernot contó que el tiempo que estuvo allí, “detenido abusivamente”, le quitaron a su familia, su honra y reputación. Confirmó que sí conoció a alias ‘Macaco’, pero no por mucho tiempo.

“Llegas y te relacionas con los presos y a mí me pusieron en un patio de máxima seguridad de sindicados y al frente estaba el patio de máxima seguridad de condenados, pero yo no conocí solo a ‘Macaco’, que llegó ya prácticamente cuando yo me iba; yo conocí a Martín Llanos, conocí a la gente de la oficina en Bilbao, conocí a Martín Sombra. Bueno, pues todas las personas que, según la clasificación penitenciaria, son peligrosas, eran mis compañeros y mis amigos de la cotidianidad. Al punto que viendo esa circunstancia, porque yo había escrito varios libros sobre la guerra y la violencia, los entrevisté, trabajé con ellos y entre todos creamos un comité de presos por la verdad de Colombia”, insistió.

En cuanto al proceso de paz, recalcó que es necesario encontrar formas de garantizar la paz y evitar que Colombia siga viviendo en guerra. Consideró que el país está dominado por mafias, tanto legales como ilegales y que es necesario buscar soluciones para cambiar esta situación.

En relación a la Justicia Especial para la Paz (JEP), dijo que importante que todas las personas que tengan información relevante sobre la guerra y la corrupción puedan aportar a la verdad. No está de acuerdo con que solo algunos sean escuchados y, por eso, consideró que las cárceles no son el lugar adecuado para resolver estos problemas.