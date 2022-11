Martín Llanos y otros exparamilitares solicitaron acogerse a la JEP

Varios exmiembros de las autodefensas solicitaron acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, con el argumento de que en su primer juzgamiento se presentaron varias fallas y ahora están dispuestos a decir toda la verdad, a cambio de los beneficios de la Ley de Amnistía.

Se trata de Martín Llanos, su hermano, y su padre, además de Jhon Freddy Manco Torres, alias 'El Indio' y José Gélvez Albarracín, alias 'Canoso’.

De acuerdo a las peticiones, conocidas por BLU Radio, la Ley de Justicia y Paz, no tuvo un proceso efectivo, pese a que tras varios años de investigaciones su situación jurídica no ha sido resuelta.

Carlos Toro, abogado defensor de estos exmiembros paramilitares, aseguró que dicha solicitud se hizo teniendo en cuenta que sus defendidos fueron “actores del conflicto armado” por lo que están dispuestos a colaborar con la justicia y decir toda la verdad.

“Ninguna persona puede pensar en acercarse a la Jurisdicción Especial de Paz, si no está dispuesto a contar la verdad de todos los hechos delictivos en los que se haya visto envuelto. No considero que la Jurisdicción Especial para la Paz sea ni para decir mentiras, ni para decir que yo no fui, y que yo no hice nada”, afirmó.

Además, resaltó que esta jurisdicción no es solo para beneficiar a integrantes de las Farc, sino que debería ser para todos los actores que participaron en el conflicto armado.

“La JEP no es patrimonio exclusivo de las Farc. La JEP tiene por finalidad terminar el conflicto y que exista en Colombia una paz estable y duradera, ello no se puede lograr si todos los agentes del conflicto no ser vinculan a ella. Entonces cualquier miembro de una organización paramilitar que haya cometido delitos y que estos conflictos estén enajenados con el conflicto armado interno acogerse a dicha jurisdicción, así está previsto en la ley” añadió.

Finalmente, estos exmiembros de las AUC esperan recibir todos los beneficios de la Ley 1820 del 2016, más conocida como ‘Ley de Amnistía’, entre ellos la ‘Amnistía-iure’ y la libertad condicional.