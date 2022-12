No es tema de homofobia: excongresista que demandó investidura de Lozano y López

Angélica Lozano y Claudia López están citadas para este martes a una audiencia de pérdida de investidura que presentó el exparlamentario Víctor Velásquez, por ser pareja.



Las congresistas argumentan que su relación es de noviazgo y no de unión marital de hecho, por lo que no habría argumentos legales para perder su investidura. (Lea también: Consejo de Estado citó a Claudia López y Angélica Lozano )



En entrevista con Mañanas BLU, el excongresista Velásquez aseguró que “no es un tema de homofobia, es un tema Constitucional.



“La norma habla que no pueden ser elegidos quienes estén unidos entre sí por matrimonio o unión permanente y como ellas han venido diciendo en todos los medios, antes de la demanda, que son una pareja estable, yo recogí esa información y con base a eso hice la solicitud”, comentó. (Lea también: Demandan elección de congresistas Claudia López y Angélica Lozano por ser pareja )



Aunque es cristiano, aseguró que no es líder religioso ni representa a ninguna iglesia, por lo que se trata de una demanda exclusivamente Constitucional.