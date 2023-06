"No estoy arrepentido de votar por Petro, estoy furioso": exministro Rudolf Hommes

El exministro de Hacienda Rudolf Hommes hizo parte de las más de 100 personas, que han trabajado en el sistema de salud, que firmaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que expusieron, una vez más, sus preocupaciones frente a la reforma a la salud y, además, pidieron que se retire su discusión del Congreso.

“Hicimos muy respetuosamente la carta a él (Petro) porque dijo que deberíamos buscar una unión para sacar estos proyectos, pero cuando dice eso, es simplemente una unión para respaldarlo a él”, comentó Hommes en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Según dijo, enviaron la carta sabiendo que la respuesta sería una negativa por parte del presidente, pero que, aun así, es “importante hacer un debate sobre la inconsistencia, defectos y riesgos de la transformación del sistema de salud” en el país, lo que calificó como “un salto al vacío”.

“Un Gobierno debe ser responsable y no se ha hecho una demostración de la bondad del proyecto (…) Lo que tendremos es que se va a deteriorar el servicio a la salud y se va a afectar de manera muy grave el derecho a la salud ”, señaló el exministro.

“No estoy arrepentido” de votar por Petro

El exministro Rudolf Hommes aclaró que no está arrepentido de votar por Gustavo Petro para presidente, pero que sí está “furioso” por las formas en cómo está llevando el Gobierno, pues está “imponiendo” su punto de vista sin escuchar a los sectores.

“No estoy arrepentido, estoy es furioso porque se está desperdiciando una oportunidad gigantesca de haber hecho una Colombia mejor. Yo voté por Petro y no me pesa, hay razones muy de fondo para estar a favor de un Gobierno de izquierda, pero no para que un señor imponga su punto de vista a la fuerza o cortando congresistas”, puntualizó en Blu Radio.

En ese sentido, describió al presidente Petro como una persona “muy terca y orgullosa” y, con lo que viene haciendo, quiere “imponer sobre todos los demás su criterio” lo que no permite que sea un Gobierno democrático.

Cabe recordar que la carta para bajar la reforma a la salud la firmaron más de 140 personas, entre ellos, los exministros Alejandro Gaviria y Alberto Carrasquilla, así como exviceministros, técnicos y académicos del sector salud.

A este llamado se unieron también el Partido Conservador, que este martes pidió que se archive la reforma a la salud en Cámara de Representantes, y la bancada del Partido de la U, que pidió aplazar la discusión y votación de todas las reformas hasta el próximo periodo legislativo, esto, por cuenta de los escándalos que atraviesa el Gobierno.

