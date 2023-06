Partido Conservador pide que se archive reforma a la salud en Cámara de Representantes

La bancada del Partido Conservador , en la Cámara de Representantes, radicó en la Secretaría de esta célula del Congreso una proposición en la que pide que se archive la reforma de la salud del Gobierno Petro, cuyo debate continúa este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes.

“La bancada del Partido Conservador, una vez que decidió no acompañar la reforma a la salud , insiste en votar no esta reforma. Se ha presentado por la mayoría absoluta de la bancada de la Cámara la proposición de archivo, que esperamos sea tramitada en la discusión en la plenaria de la Cámara”, señaló el representante Juan Carlos Wills.

Desde el inicio de la discusión de la reforma a la salud, el Conservador tomó la determinación de no votar la reforma a la salud e, incluso, por ello decidieron ser un partido independiente.

“Como Partido Conservador mantenemos nuestra posición de no acompañar la reforma a la salud. Ha sido una decisión de la mayoría de la bancada, por eso no presentamos esa proposición de archivo para que se ha discutida, se ha votada y esperemos que aprobada en el Congreso de la República. Seguimos en nuestra disposición de diálogo invitando al Gobierno nacional a construir una reforma que no esté tan contaminada, que sea más consensuada con todos los actores del sector salud y con la ciudadanía en general”, recalcó por su parte el congresista Wadith Manzur.

Asimismo, la bancada del Partido de la U pidió aplazar la discusión y votación de las reformas hasta el próximo periodo legislativo, esto, por cuenta de los escándalos que atraviesa el Gobierno Petro.

A esto se suma que en horas de la mañana de este martes un grupo de más de 100 médicos y académicos le enviaron una carta al presidente Petro en la que le pidieron retirar la reforma a la salud.

