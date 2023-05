Partido Conservador presenta cinco modificaciones a la reforma pensional

El Partido Conservador formuló cinco modificaciones al proyecto de ley de la reforma pensional que tiene pendiente el inicio de su trámite en la Comisión Séptima del Senado.

La colectividad expresó en el primer punto que el régimen de transición debe ser de 780 semanas cotizadas y no de 1.000, como está planteado en el proyecto.

Consideró, además, que se debe permitir que las mujeres desde los 35 años y hombres con 40 se beneficien de la misma.

Efraín Cepeda, presidente de la colectividad, explicó que la segunda observación de la reforma pensional señala que se debe garantizar la protección de los recursos de todos los cotizantes de manera que el ahorro pensional no se convierta en gasto.

“Por ello se propone el fortalecimiento del comité técnico con independencia y es necesario decir que estos recursos públicos son sagrados porque son las pensiones de los colombianos y de ninguna manera ello puede irse a gastos”, dijo.

Agregó que la tercera inquietud manifiesta que “para el caso de los cotizantes que no cumplan con las semanas para pensionarse, pueden optar por la devolución de su dinero ahorrado, algo que no está incluido en la ley o la renta vitalicia, que es muy baja, no sea inferior al valor del pilar solidario”.

Cepeda explicó que el quinto reparo a la reforma pensional se refiere a las multas que se generen del incumplimiento pensional, pues deben ser destinadas exclusivamente a la protección a la vejez de los menos favorecidos.

“Estas multas no van al sistema pensional, estamos hablando de 250.000 millones de pesos al año, aproximadamente y eso deben ser recursos de pensiones que deben ir a los colombianos”, añadió.

El presidente del Partido Conservador propuso finalmente que, mientras se fortalece Colpensiones tecnológicamente en personal, la entrada en vigencia de la ley no sea a partir de 2025 como lo plantea el proyecto, sino un año más a partir del 2026

Efraín Cepeda aseguró “que, si bien se requiere una reforma pensional, es necesario debatir estos cincos puntos que son fundamentales de cara a los colombianos, para que los colombianos tengan una pensión digna.”

