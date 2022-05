"No existe oferta de fondo chino por Justo & Bueno": SuperSociedades

La Super Intendencia de Sociedades confirmó en Mañanas BLU que Justo & Bueno no se logró salvar porque no presentaron los recursos económicos exigidos para mantenerse, pese a que, supuestamente, una empresa china iba a invertir para saldar la millonaria deuda y así rescatar a las tiendas.

Según dijo Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, nunca se demostró la existencia de algún tipo de transacción o tal inversionista, que sería el fondo chino Joining Futures Capital International Limited (JFC), por lo que la situación de la cadena de tiendas y su salvaditas está en manos de esta misma, así como sus responsabilidades.

“En el expediente de la Superintendencia no parece ningún tipo de transacción, ninguna sociedad distinta a la dueña de Justo & Bueno y tampoco ningún inversionista, esto quiere decir que, a hoy, la situación es la propia de la empresa, sus obligaciones con los trabajadores, con el Estado, arrendadores, proveedores y, fiscales y parafiscales”.

Inversionistas chinos

“No existe. Nosotros solo podemos hablar de lo que hay en el expediente y es lo que hemos hecho (…) No hemos visto nada e, incluso, en la audiencia pasada el señor juez los llamó para que ellos mostraran una estructura de negocios el 6 de mayo, que dijeran cuál era la composición societaria nueva, los accionistas, pero eso no sucedió”, recalcó Pérez.

El superintendente Escobar Pérez añadió que, actualmente, “no hay nada, no hay esa inversión y por supuesto no hay los recursos”.