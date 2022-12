No habrá reunión entre uribismo y el asesor jurídico de las Farc

BLU Radio conoció que este jueves no habrá reunión entre el abogado de las Farc, Enrique Santiago, y los integrantes del Centro Democrático.



La reunión había sido gestionada por el senador del Partido de la U y negociador de paz, Roy Barreras.



"Voceros autorizados del Centro Democrático, o una parte, van a tener conversaciones con algunos voceros autorizados por las Farc para compartir ideas o precisiones, aquí en Bogotá. Y esas conversaciones entre juristas van a ser muy útiles para que haya un canal de comunicación directo para que voceros del No expresen sus ideas", había dicho.



El negociador de las Farc, Félix Antonio Muñoz más conocido como Pastor Alape, aseguró que a quien hay que escuchar es al presidente Juan Manuel Santos, para no darle legitimidad a "saboteadores".



Mesa de la paz está compuesta por gobierno y @FARC_EPaz El Presidente es @JuanManSantos Hay que escuchar, pero no legitimar a Saboteadores — Pastor Alape Lascarro (@AlapePastorFARC) October 20, 2016

Incluso, dijo que las propuestas del uribismo lo único que buscan es “dilatar”, mientras continuó llamando “el saboteador” al expresidente Álvaro Uribe.

Propuesta de mesa técnica es incoherente, su verdaero objetivo es dilatar y abrir campaña electoral d #ElSaboteador señalado por el New York — Pastor Alape Lascarro (@AlapePastorFARC) October 20, 2016

Lo que las Farc vienen diciendo desde Cuba es que este tipo de reuniones podrían dilatar aún más la posibilidad de una renegociación del acuerdo, lo que confirma la teoría de que la situación se complica, pues se agotan los tiempos y no se vislumbra un camino hacia la unificación de criterios.



El presidente Juan Manuel Santos dijo en las últimas horas que hay muchas propuestas del uribismo que no son viables, otras cercanas a la realidad y otras difíciles pero que se podrían conseguir.

