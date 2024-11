"No hay 'caramelos' para los exparamilitares nombrados gestores de paz": Otty Patiño

Este martes, el presidente Gustavo Petro nombró como gestores de paz a 17 exmandos paramilitares acusados de crímenes de lesa humanidad, lo que desató una serie de reacciones en contra de la decisión, la cual hace parte delproceso de paz total que adelanta el Gobierno.

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño , respondió a las críticas y aseguró que los beneficios que recibirán estos exparamiliares, como servicios de traslado y comunicaciones, son parte de los compromisos para ese aporte de verdad que tendrán que cumplir.

Además, aclaró que “no son caramelos”, sino recursos que se usarán de ser necesarios y requeridos en el proceso que ahora se desarrolla. En ese sentido, dijo que “no hay ninguna negociación” y se evaluará caso por caso.

“No hay caramelos. De alguna manera toca escucharlos, valorar lo que ellos están haciendo. Valorar cada una de las actitudes de ellos, por eso no podemos meter todo en un mismo costal. Entonces, toca valorar a cada uno de ellos, si su aporte será real y verdadero. No hay ninguna negociación, solamente ellos quieres descargar algunas cosas que no fueron bien oídas, según ellos, en el anterior proceso”, precisó el alto comisionado.

Publicidad

Otty Patiño insistió que los beneficios a los que hacen referencia tienen que ver solo con su labor como gestores de paz. Habló de celulares, tablets y otros elementos.

“Beneficios en el sentido de que puedan hacer ejercicio de su gestión de paz (…) Que en lugar de sacarlos, de excarcelarlos, puedan ellos comunicarse a través de celular o Tablet para poder indagarles, que cuenten cosas que hasta el momento no han contado o no han sido tenidas en cuenta”, añadió.

Publicidad

El alto comisionado para la Paz explicó que esto busca que “haya mayores contribuciones a la verdad, a las víctimas y al proceso”, pero, enfatizó, que, de no funcionar, se suspenderá inmediatamente a decisión del Gobierno.

“No es una graduación, es un compromiso y desde luego su eso no funciona, inmediatamente se suspende. El Gobierno tiene toda la potestad de nombrar, pero también de quitarle esa posibilidad de que aporten a la verdad. Hay cimentes que no entran en justicia y paz y son tarea de la justicia ordinaria y tiene que pagar esos delitos”, detalló.