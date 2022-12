No hay divisiones, solo expreso dificultades: Joaquín Gómez tras dura carta a Farc

Desde Pondores, zona apartada de Fonseca, al sur de La Guajira,dijo que

la carta enviada en días pasados a los miembros de su movimiento no refleja divisiones sino criticas necesarias.

Vea también: Departamento de Estado mantiene a Farc en lista de organizaciones terroristas

"En el partido no hay división, esa carta, entre otras cosas, era para un debate interno porque así solucionamos las cosas y alguien la filtró a los medios y a la opinión pública,

pero que se hayan hecho ciertos cuestionamientos que son lógicos dentro de nuestro partido porque resulta que el partido nuestro no es uno tradicional, donde el jefe llega, el caudillo habla y habla y los demás le aplauden y le felicitan y le siguen sin entender qué es", dijo en entrevista exclusiva a BLU Radio.

Toncel también se refirió a unos apartados de la carta donde parecía no estar contento con las acciones tomadas en el movimiento por Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, a quien señalaron de ser rencoroso y revanchista.

Publicidad

"Eso no es que no esté contento, estoy expresando ciertas dificultades que yo le he visto, pueda que eso termine siendo subjetivo la apreciación mía, pero eso es lo que yo pienso, pueda que esté equivocado", explicó.

Lo cierto de lo escrito en esta polémica carta y en las declaraciones dadas por ‘Joaquín Gómez’ es que al interior del partido político se trazan serias dificultades.