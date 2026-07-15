"No hay lugar para inmiscuirse en la voluntad del pueblo": nuevo llamado de EEUU tras elecciones

El representante de Estados Unidos para la Gestión y la Reforma de las Naciones Unidas, Jeffrey Bartos, participó en la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación ante el Consejo de Seguridad de la ONU y pidió poner fin a la violencia política que ha permeado el ciclo electoral en Colombia. “Cualquier amenaza para impedir el proceso democrático, un empalme pacífico y sin sobresaltos es inaceptable para Estados Unidos”, afirmó.

“El día de las elecciones fue pacífico, pero hay preocupaciones por la violencia política y las amenazas durante todo el ciclo electoral, incluido el asesinato del senador Uribe. Estados Unidos reitera su postura de que no hay lugar para la violencia política ni para inmiscuirse en la voluntad que ha expresado libremente el pueblo colombiano”, señaló Bartos.

Además, el representante estadounidense felicitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y manifestó la disposición de su país para trabajar de manera conjunta con el nuevo Gobierno. “Aguardamos trabajar con él y con su equipo para impulsar nuestras prioridades comunes, incluidos los esfuerzos para promover la paz y la seguridad para todas y todos los colombianos”, dijo.

Abelardo De La Espriella. Foto: Suministrada

Bartos también manifestó la preocupación de Estados Unidos por los cultivos ilícitos y la producción de drogas en Colombia. En ese sentido, insistió en que la erradicación de los cultivos de coca y la reducción de la producción de cocaína son fundamentales para frenar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales en Colombia y la región.



Finalmente, destacó la contribución de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas a la seguridad durante el proceso electoral y resaltó la alta participación en las elecciones presidenciales. En particular, celebro que, en la segunda vuelta, llevada a cabo el 21 de junio, votó el 63 % de los 41 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.