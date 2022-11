No hay medidas para que zonas de concentración no sean un Caguán: Lara a Cristo

Según Lara, aunque las zonas de concentración son necesarias en cualquier proceso de paz, es necesario que el Gobierno Nacional garantice que no se saldrá de sus manos. (Lea también: La politiquería hay que dejársela a ellos: Juan Fernando Cristo )

“Las zonas de concentración son inherentes porque son necesarias para desarmar a los grupos al margen de la ley. Lo que queremos que se le explique al país es que el propósito es desarmar y que van a tener un tiempo limitado, que van a estar protegidas y vigiladas por la fuerza pública para que estos hombres no salgan a delinquir armados a aterrorizar a la población”, manifestó Lara.

El presidente de Cambio Radical dijo que es necesario que el Gobierno le aclare al país que “esto no va a ser un Caguán”.

“Todos los colombianos están preocupados porque no conocen el alcance de estas zonas de concentración porque el doctor Cristo no ha sabido convencer a los colombianos de que esto no va a ser un Caguán o un Ralito, no se han tomado las previsiones legales de que esto no lo sea”, dijo Lara.

“Dígale a los colombianos que esto no va a ser un Caguán, un Ralito, que la fuerza pública va a cuidar la integridad de los compatriotas”, añadió.

Entre tanto, lamentó la decisión del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, de abrir una investigación disciplinaria en contra del ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional por el acto político de los negociadores de las Farc escoltados por guerrilleros armados en el corregimiento de Conejo, en La Guajira.

“La investigación que está abriendo el procurador a la Cúpula Militar es absurda, ellos cumplen con mandatos, no son acciones políticas”, finalizó.