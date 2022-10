No hay ningún incremento en revisión técnico-mecánica: presidente ASO-CDA

Corredor explicó que el precio de la revisión no se ha incrementado y que por el contrario en algunos ítems como vehículos livianos y pesados “el precio se ajustó y hacia la baja porque hubo una regulación de la tarifa producto de una orden del Plan Nacional de Desarrollo”.



“La tarifa quedó en un rango de entre 114 mil y 136 mil, no más de eso”, aseguró Corredor.



Afirmó que puede que en el futuro haya un incremento en la tarifa por cuenta del aporte para la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con el ingreso del Sistema de Control y Vigilancia “pero no va a ser del 60 por ciento como aseguran muchos sino será por ahí de un 10 o 15 por ciento por lo que quedará en más o menos la tarifa que se cobraba en 2015”.



Aclaró que aún no se cobran tarifas de más en la revisión técnico-mecánica “por lo cual podemos afirmar que no hay incrementos, insisto que no entendemos de dónde sale que están más altas”.



En cuanto al tema de las motocicletas, Corredor reveló que la tarifa de revisión a estos vehículos “efectivamente sí se incrementó del orden del 15 por ciento porque anteriormente no se estaba cobrando lo que era en la revisión”.



Pese a la negativa de la ASO-CDA del aumento en la revisión, varios ciudadanos han manifestado su molestia asegurando que las tarifas sí se han incrementado hasta en un 60 por ciento.