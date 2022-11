“No hay orden expresa y directa de suspender bombardeos”: general (r) Naranjo

El general en retiro Óscar Naranjo se refirió a lo que se está negociando en La Habana luego de que el presidente Juan Manuel Santos planteara iniciar lo más pronto posible l a discusión del cese al fuego bilateral y definitivo .

“Quisiera dar una certeza a los colombianos que este proceso nunca ha considerado la firma del acuerdo sobre una paz armada (…) es la mesa de negociación la que va superando está posiciones antagónicas, se trata de construir acuerdos”, dijo el general.

Con respecto a las denuncias hechas por las Farc sobre supuestos ataques del Ejército en medio del cese unilateral al fuego, el general (r) Naranjo manifestó que el presidente ha dicho a los negociadores que deben avocar la discusión para poner reglas claras que signifiquen el establecimiento del cese bilateral y definitivo. (Lea acá también: Ejército desmiente muerte de ocho militares que reporta Farc en Meta ).

“Un decisión de suspensión de los bombardeos no se ha dado. Lo lógico es que en la medida en que este proceso tome madurez y avancemos de manera integral sobre los puntos de esa agenda, en el marco de una lógica de desescalamiento el señor presidente tomará medidas sobre ese particular. Entre tanto, no hay una orden expresa y directa de suspensión de bombardeos”, manifestó.

Por otra parte, dijo que es necesario recordar a los colombianos y al mundo que cuando se planteó la agenda en La Habana, el presidente fue enfático en decir que “al interior de esa agenda se debería hablar de la solución al problema de las drogas y el narcotráfico”, agregó.

Naranjo recordó además que las Farc se han comprometido a romper cualquier vínculo con el narcotráfico en función de ese conflicto armado, y en segundo lugar se comprometen a cooperar en la solución del problema de las drogas.

“Para nada este acuerdo significa pasar por encima y abrir espacios a la impunidad en relación con un delito que ha causado tanto daño en Colombia”, precisó.