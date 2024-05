Oposición pide renuncia de Roa a Ecopetrol tras anuncio de formulación de cargos del CNE

Magistrados del Consejo Nacional Electoral, radicaron ante la sala plena del Consejo la ponencia de pliego de cargos contra Gustavo Petro, Ricardo Roa y los auditores de la campaña Petro presidente

Lo anterior obedece a una presunta violación de topes electorales y financiación con fuentes que serían prohibidas.

A raíz de este anuncio, varias figuras de la oposición y otros sectores piden la renuncia del Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol.

“Cada vez son más las pruebas de la posible financiación irregular o no reportada en la campaña Petro Presidente. No es uno, ni dos hechos, son muchos más. Como si no fuera grave, el señor Ricardo Roa sigue de presidente de Ecopetrol, la empresa pública más importante de los colombianos, creando un gran daño reputacional sin asumir ninguna responsabilidad política”, dijo el representante Hernán Cadavid.

Por su parte, a través de su cuenta de X, el representante Juan Espinal recalcó que “Ricardo Roa debe renunciar de manera inmediata a Ecopetrol S.A” además le pide a Roa honrar la palabra como lo había manifestado este funcionario en la comisión de Cámara, donde Roa afirmó que en caso de que la empresa se viera afectada por su presencia se apartaría finalmente del cargo.

Del Pacto Histórico también se pronunciaron en respaldo al presidente Petro, el congresista Alfredo Mondragón mencionó que “se acaba de radicar una ponencia con cargos contra el Presidente Petro. ¿Por qué las donaciones de sindicatos a Colombia Humana serían ilegales, pero no las que en época electoral hicieron multinacionales al Centro Democrático y las del Ñeñe Hernández? Avanza el golpe”.

De Cambio Radical, el congresista Julio César Triana señaló que el presidente Gustavo Petro no puede calificar de “golpe blanco” a cualquier investigación enmarcada en la constitución y en la norma, ya que el procedimiento del CNE no es excluyente de las investigaciones que pueda adelantar la Comisión de Acusaciones en el caso del Presidente o la Fiscalía General de la Nación en el caso de los investigados no aforados.

Cabe recalcar que con esta formulación de cargos sería la primera vez en la historia de Colombia que se realiza dicha acción contra un presidente de la República en ejercicio, como resultado a una posible superación de topes electorales.