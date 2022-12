No hay pruebas sobre ingreso de dineros: abogado de Santos en caso Odebrecht

El abogado del presidente Juan Manuel Santos ante el Consejo Nacional Electoral, Alfonso Portela, explicó las razones por las cuales pidió al tribunal archivar la investigación por el caso Odebrecht.





De acuerdo con el abogado, la defensa consideró oportuno presentar algunos argumentos, tales como la falta de pruebas de que dineros de la multinacional entraron a la campaña presidencial de 2014.





Según argumenta Alfonso Portela, abogado del jefe de Estado, el único cargo que hay en esa investigación tiene que ver con los 1.200 millones de pesos que Otto Bula habría entregado a Andrés Giraldo, amigo personal de Roberto Prieto, quien fungió como gerente de la mencionada campaña.



Portela agrega que, teniendo en cuenta que en sus declaraciones ha sostenido que dichos recursos no iban para la campaña, y como no hay evidencia de eso, “lo lógico” es que, si no hay pruebas, se archive.





“De acuerdo a informaciones de prensa, el único hecho que forma parte de la investigación tiene que ver con los dineros mencionados por el señor Otto Bula. Si uno mira la revista Semana, de hace unos días, hablaba que el tema Paddington aparentemente era una ficción. Quedó únicamente el asunto de Otto Bula y el en varias ocasiones había dicho que nunca mencionó la campaña”, dijo.



