“No he hablado con el presidente Petro”: Galán sobre ola de incendios en Bogotá De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a pesar de los incendios de los cerros orientales y otros puntos de la ciudad, hasta el momento no hay elementos para declarar la calamidad. Hasta el momento, según el alcalde, no ha hablado con el presidente Gustavo Petro.