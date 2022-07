El nuevo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro , ha expresado su interés de realizar varias reformas cuando se posesione el próximo 7 de agosto. Incluso, el ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, también manifestó la importancia de una tributaria para cubrir un hueco fiscal.

La excongresista Catalina Ortiz Lalinde y el analista Pedro Viveros, en dialogo con Sala de Prensa Blu, habló sobre la instalación del nuevo Congreso, las recientes designaciones de Gustavo Petro y las diferentres reformas que se quieren implementar.

“Me confunde la mayoría de las reformas que van a sacar, entre ellas el de la policía, salud, etc. El gobierno tiene que aclarar sus objetivos, hasta el momento hemos visto diferentes apoyos, pero no una línea política que vaya a tener un plan específico”, dijo.

Según Ortiz, Iván Velásquez, nuevo ministro de Defensa en el gobierno de Petro, causa una inconformidad en las fuerzas por su recorrido y antecedentes en la lucha contra la parapolítica.

“Con Iván Velásquez estamos ante una persona que ha estado muy pendiente en la lucha de la parapolítica, esto quiere decir, que para las fuerzas militares es agresivo una edición y transición de la mano de una persona como el nuevo ministro de Defensa”, mencionó.

Para la excongresista, los nombramientos que ha hecho Petro demuestran una cepa petrista que va a gobernar en el Senado y Cámara en su primer año de mandato.

“Hay una cosa de la que nadie habla y es que le quitaron la presidencia de la cámara a Katherine Miranda. Pusieron a David Racero, que es de la pura cepa petrista, es decir, se analiza que el primer año en la cámara es de petrismo puro”, dijo.

Para Ortiz, en un gobierno es muy difícil acabar la “mermelada” por los diferentes asuntos políticos que pasan después de campaña.

“Mermelada siempre ha habido y habrá. El gran dolor de ese gobierno es que quería romper eso, pero no. En este momento tenemos un gobierno que quiere hacer varias cosas, pero no hay dinero para hacer eso. La reforma tributaria es pertinente para lograr todas esas propuestas”, expresó.

Según Ortiz, el gobierno de Petro no va a poder lograr cumplir con todas las reformas por lo cual tiene que centrar su interés y aclarar sus objetivos.

“Yo creo que el gobierno no va a hacer posible todas esas reformas. Un gobierno que se enfoca es mucho más exitoso, no se puede abarcar todo a la vez. Tiene que ir a tapar un hueco fiscal con una reforma, pero no creo que haya la capacidad de sacar tantas reformas tan rápido. No he visto que Gustavo Petro haya hecho esa transición de candidato a presidente”, mencionó.

Por su parte, el analista Pedro Viveros habló sobre la designación de Iván Velásquez como ministro de Defensa.

“Con esa serie de nombramientos, lo que está haciendo Gustavo Petro es leer un país que tiene que gobernar las diferencias. Me tranquiliza que los nombramientos son más de centro”, finalizó.