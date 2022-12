No hemos dicho que entregaremos todos los archivos a Comisión de la Verdad: general Mejía

En entrevista con BLU Radio, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, manifestó que si bien la institución no entregará a la Comisión de la Verdad todos los archivos con el objeto de esclarecer lo sucedido en el conflicto, no habrá “escondidos ni guardados” en el proceso.

“Nosotros no hemos dicho que vamos a abrir todos los archivos. En la última década, la Fiscalía ha ido a cientos de batallones y nosotros hemos aportado todo lo que han pedido bajo un concepto de transparencia. Todo lo que se requiere ya lo tiene la Fiscalía. No hay escondidos, no hay guardados”, expresó.

De otro lado, el general entregó detalles sobre cómo se ejecutará el ‘Plan Orus’, que buscará proteger a líderes sociales en el país.



“Esta campaña tiene una sub campaña, que se llama Orus, que está dirigida especialmente a fortalecer la presencia institucional en 29 áreas priorizadas que tienen 67 municipios en los que tenemos 595 veredas estudiadas”, dijo.

El oficial explicó que la prioridad de estas zonas se basa en información de 22 tipos de fuentes, entre las que hay información de la ONU, de la OEA, de las amenazas mismas y de los asesinatos que se han presentado en los últimos meses.

Mejía también agregó que el plan es una especie de “quimioterapia” en cuanto pretende reducir los asesinatos, que solo este año han sido de 120 en todo el país.

“Si esto continúa, no nos va a permitir a avanzar en el propósito de lograr una paz estable y duradera”, expresó.

Este martes, el presidente Juan Manuel Santos anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema para detener el asesinato de líderes sociales.

El anuncio se dio luego de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmara que en el caso de los asesinatos

de los líderes sociales hay "algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país".