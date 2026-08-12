"No hemos excluido a ningún país": canciller sobre ayuda humanitaria de la comunidad internacional

El Gobierno colombiano aseguró que ningún país ha sido excluido de las ayudas ofrecidas para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes. El canciller Omar Bula explicó que la coordinación de la asistencia internacional se está realizando sin criterios políticos o ideológicos.

El canciller fue enfático en señalar que Colombia no ha cerrado la puerta a la ayuda ofrecida por ningún país y que las decisiones relacionadas con la atención de la emergencia no están determinadas por afinidades políticas.

““No hemos excluido absolutamente a ningún país, en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica o política”, afirmó el canciller Bula al referirse a los ofrecimientos recibidos tras el terremoto.

Según explicó, el Gobierno está trabajando con los países que han puesto a disposición recursos para atender la emergencia, sin establecer diferencias relacionadas con sus posiciones políticas o ideológicas.



¿Qué ayuda humanitaria ya llegó a Colombia?

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En el mismo sentido, señaló que ya han llegado a Colombia ayudas humanitarias desde México y El Salvador. y que varios países europeos también han ofrecido apoyo.

El Salvador ya envió 100 toneladas de ayuda humanitaria, cargamento que será distribuido posteriormente entre las zonas que presentan mayores necesidades como consecuencia del terremoto.

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A esta asistencia se sumó México, que envió 58 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar la respuesta a la emergencia.

¿Qué países enviarán rescatistas a Colombia?

De acuerdo con la información entregada por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Tamayo, rescatistas de cuatro países llegarán para apoyar las operaciones en las zonas afectadas.

Los equipos provienen de:



El Salvador

Ecuador

Estados Unidos

Israel

Los grupos internacionales trabajarán junto a los organismos colombianos que permanecen desplegados en los lugares donde se concentran las labores de búsqueda y rescate.

La estrategia contempla realizar relevos entre los diferentes equipos. De acuerdo con Tamayo, esto permitirá que los rescatistas colombianos tengan periodos de descanso y puedan posteriormente regresar a las labores de emergencia.

El funcionario explicó que estos relevos buscan mantener la capacidad operativa durante las diferentes jornadas de atención, especialmente en los puntos donde los equipos deben trabajar durante largos periodos para localizar posibles sobrevivientes entre los escombros.

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“Es para hacer relevos en los periodos operacionales de los recursos nuestros. Estos relevos nos garantizan que los recursos nuestros tengan oportunidad de descansar, de reponer sus energías y volver a las actividades de búsqueda y rescate”, agregó Tamayo.