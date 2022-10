No hubo entrega de armas de las Farc a la ONU, como estaba pronosticado en Caquetá

Blu Radio está presente en el municipio de Montañita, Caquetá, donde las Farc afirmaron no poder iniciar el proceso de dejación de armas, porque aún no está disponible la logística necesaria.



A través de su vocero, los guerrilleros aseguraron tener toda la voluntad, pero fue imposible cumplir el requerimiento.



“De acuerdo a lo acordado en La Habana entre el Gobierno y las Farc, en este momento debía estar instalado los contenedores, porque hoy era el día de hacer la entrega de ciertas armas, de quienes van a salir a hacer el trabajo político y de los compañeros que les corresponda el monitoreo”, afirmó.



En la zona veredal de este municipio aún no hay infraestructura de ningún tipo.