“No hubo ninguna protesta social contra Duque”: estudiante colombiana en París

Una estudiante, a la que se le negó el ingreso a un evento en la Unesco, asegura que fue víctima de una injusticia y arbitrariedad ya que cumplió con todos los requisitos de inscripción para participar en el foro al que concurrió el presidente Iván Duque en París.



En entrevista con BLU radio, la estudiante María José Sánchez de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Sorbona de París, aseguró que ella no participó en ninguna protesta contra el mandatario de visita en Francia.



“Ese evento era un evento público, un evento gratuito, era un evento que estaba coordinando desde la página de la Unesco. Muchas personas obtuvimos la confirmación de asistencia y cuando llegamos a la hora citada, no nos dejaron entrar sin razón alguna. No pudimos ingresar, solo permitieron el ingreso de 10 personas”, sostuvo Sánchez.

“Cuando ingresa el presidente Iván Duque y cuando nos damos cuenta que el resto de personas no podemos ingresar, pues entonces comenzamos a solicitar la presencia del organismo encargado que nos dijeron que era la embajada y la cancillería para que nos digan por qué no podemos ingresar”, agregó.



Una parte de cuando nos advierten que no podremos entrar pic.twitter.com/nRholuyaLJ — Maria Jose Sanchez (@MajoSanchezs) November 13, 2018

Ante su incomodidad, asegura que la respuesta fue enviarles a los organismos de seguridad.



“Como 15 minutos después, llegan aproximadamente 12 carros de la gendarmería francesa para reprimir lo que se supone iba a ser un acto de terrorismo. Jamás yo había visto tanto policía junto. Nos dicen que la orden es que tenemos que desalojar el sitio”, contó.



“Nos mandan a reprimirnos por exigir la entrada”, añadió.



María José Sánchez, quien también pertenece a una organización internacional de veeduría de derechos humanos en Colombia, dijo a BLU radio que se inscribió al foro para escuchar lo que tenía que decir el presidente Duque frente a la situación de derechos humanos en Colombia. Afirmó que era consciente de que no iba a ser un espacio para discutir.



También aseguró que no conoce a ninguna de las personas que increparon a Duque durante el foro y que fueron detenidas por ese hecho.