“No me arrepiento por cantar”: presidente Iván Duque

En entrevista con Vanessa De La Torre en Mesa BLU, el presidente Iván Duque habló sobre cómo su vida ha cambiado después del pasado 7 de agosto cuando se posesionó como primer mandatario de los colombianos.

“No duermo mucho, cinco horas es mi promedio diario y me aguanta la pila. Si duermo poco me levanto a las 3:00 de la mañana y quedo como un bombillo, por eso prefiero acostarme a la medianoche”, dice.

Cuando se levanta a las 5:00 de la mañana lo primero que hace es despertar a sus tres hijos: Luciana de 11 años, Matías de 8 y Eloisa de 6. De esta manera, cuenta, disfruta las primeras horas del día al lado de sus pequeños. Desayunan, conversan y cuando es posible los lleva al colegio.

“Antes de las 6:00 de la mañana prendo el celular, hago llamadas al ministro de Defensa, al alto mando militar y reviso orden público. Eso lo hago mientras se levanta la familia”.

Sobre las críticas que ha recibido por cantar junto al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, señala que no se arrepiente de haberlo hecho.

“No me arrepiento por cantar. Eso fue muy interesante porque tuvimos una jornada larga de trabajo y en el almuerzo que ofreció Moreno me presentó a un músico reconocido y me dijo que sabía que yo tuve una banda de rock. Él canta y ese es uno de los sellos. Me dijo que cantáramos y fue un momento espontaneo”.

Por otro lado, el mandatario cuenta que la navidad se ha convertido en los últimos años en una época de nostalgias por la ausencia de su padre y su abuela.

“Hace tres semanas armamos el árbol con mis hijos y se me vienen muchos recuerdos. Cómo me gustaría compartirla con mi papá, eso me da duro. Mi abuela era el ancla en la familia en navidad”, puntualiza.

Escuche la entrevista aquí:

Reviva la entrevista aquí:

