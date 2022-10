No me han ofrecido ninguna embajada: magistrada Calle

La expresidenta de la Corte Constitucional, la magistrada María Victoria Calle, desmintió que haya recibido propuestas del Gobierno Nacional en torno a embajadas o consulados, asegurando además que si llegara a suceder, no lo aceptaría.



El pronunciamiento se da luego de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, denunciara que le habrían ofrecido “en cuerpo ajeno” algún cargo diplomático.



La magistrada Calle hizo énfasis en que su propósito es aclarar el tema, pues, reiteró, nunca le han ofrecido ningún cargo.



“Nunca le han ofrecido a ninguno de mis familiares, ni a mi compañero ni a mi embajada alguna. Hay una prohibición constitucional y básicamente dice que el Gobierno no podrá conseguir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional durante el ejercicio de sus funciones ni durante el año siguiente a su labor”, enfatizó.



Aunque en prohibición a la que hizo referencia no se menciona a cónyuge o familiares, Calle comentó: “obviamente que no se extiende a mi esposo, pero a mi esposo tampoco le han hecho ninguna propuesta de esa naturaleza y si se la hicieran, él no la aceptaría simplemente porque no sería correcto”.



Cabe recordar que en las últimas horas también se pronunció el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el tema, coincidiendo con la versión de la magistrada de que no se ha ofrecido ningún cargo.



“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que no le ha ofrecido ningún cargo a la expresidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, ni a ningún miembro de su familia en alguna embajada, consulado ni misión diplomática”, decía el comunicado de prensa de la Cancillería.



La expresidenta de la Corte aprovechó para criticar al fiscal general, quien al parecer hizo la denuncia porque “alguien en un coctel se lo comentó”.



