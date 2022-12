No me precipitaré a decir si se aprobaron o no las circunscripciones: Efraín Cepeda

El senador Efraín Cepeda, presidente del Senado, dijo que esperará para “tomar una decisión en derecho” respecto a la polémica de si las Circunscripciones Especiales de Paz fueron aprobados o no.



“No me voy a precipitar en tomar esa decisión. Hay una carta del senador Roy Barreras, otra del ministro del Interior y yo he dado traslado al equipo jurídico de la Presidencia de la República y estamos estudiando el hecho”, dijo.



Agregó que está escuchando todos los argumentos y que la decisión se tomará con mucha responsabilidad.



“De un lado está la consideración jurídica, la sentencia de la Corte Constitucional y está también la costumbre sobre cómo lo veníamos haciendo en el Senado”, añadió.



La confusión se generó, pues a juicio de algunos juristas y congresistas, como Roy Barreras, las circunscripciones especiales de paz no se hundieron y que los votos sí se alcanzaron.



Esta versión ya fue acogida por el Gobierno que, a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, radicó una carta en la Presidencia del Senado pidiendo revisar la votación y enviar el proyecto a la Presidencia para ser promulgado.



Los argumentos principalmente se basa en que plenaria del Senado estaba conformada por 99 senadores y no por 102. Así las cosas, el quórum no se medía sobre 102, sino 99, dado que en este momento hay tres sillas vacías por la suspensión de Bernardo Elías, Martín Emilio Morales y Musa Besaile.



Las 16 Circunscripciones Especiales de Paz obtuvieron 50 votos a favor y 7 en contra.



Al respecto el senador Roy Barreras, negó que se esté tratando de revivir un “zombi”.



“No hubo ningún hundimiento. Durante 27 años se ha votado con esta norma. Es decir, siempre se ha considerado que la mitad es la mitad. No es cierto lo de la mitad más uno”, expresó.



Finalmente, el senador del Partido de la U lamentó que se inventen “leguleyadas para afectar a las víctimas del conflicto”.



