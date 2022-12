No me reuní con Vega cuando era candidato a registrador: presidenta C. Constitucional

La presidenta de Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz Delgado, respondió a los señalamientos hechos por algunas ONG que la vinculaban con el recién nombrado registrador nacional, Alexander Vega.

Ortiz Delgado fue enfática en señalar que lo conocía cuando fue presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE.

“Lo conocía como presidente del Consejo Nacional Electoral, él de hecho era una persona pública, muy reconocida, estuvo en medios de comunicación muchas veces en escenarios netamente de vida pública. Era una persona reconocida”, dijo la presidenta de la Corte Constitucional.

Sobre un supuesto viaje que Vega le habría pagado para asistir como observadora a las elecciones en los Estados Unidos en el 2018, la funcionaria expresó que la invitación fue por una ONG y que fue llevada a la sala.

“Nos ha llegado una invitación a todas las cortes de una ONG de transparencia electoral, que nos informan que por primera vez en la historia el Gobierno de los Estados Unidos había dado el aval para que una organización no gubernamental vaya a ver cómo se desarrollan las elecciones allá. Una de las democracias más consolidadas y más importantes en el mundo es la democracia norteamericana. Llega la invitación el que firma es un argentino de apellido Querido”, explicó Gloria Ortiz.

De igual manera, señaló que es absolutamente falso que almorzó con el nuevo registrador durante el proceso de selección de registrador nacional.

“No me iba a reunir con personas que tengan interés porque iba a generar suspicacias (…) no me reuní, enfáticamente, no almorcé, no desayuné, no comí, no me tomé un café mientras estuvo de candidato el doctor Vega”, puntualizó.

Sobre el proceso de elección del nuevo registrador, la presidenta de la Corte Constitucional indicó que todo se realizó bajo las reglas del concurso y que las hojas de vida fueron revisadas.

