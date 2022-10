¡No necesita sufrir! Conozca la dieta perfecta recomendada por una nutricionista

-Desayuno: Una bebida con leche, un huevo con poca grasa, queso campesino o mozarela, pan integral y fruta. (Aquí: ¿Por qué no funcionan las dietas? )



-En la mañana: Porción de queso, yogurt, Té o leche y una fruta.



-Almuerzo: Media porción de sopa, una porción de carne o pollo, una porción pequeña de arroz o papa o yuca e incluso plátano y pasta, una pequeña porción de ensalada de verduras.



-Cena: Café o Té con leche, consomé o sándwich.



Graciela añade que es importante no consumir bebidas al tiempo con alimentos sólidos; se debe masticar porciones pequeñas de comida y tras una hora beber jugo o agua.



Además, si consume postre al almuerzo debe tener en cuenta que no sea una porción demasiado grande.



“No hay alimento que engorde, milagroso o malo. Lo malo es la cantidad y la frecuencia del consumo. No se restrinja de nada y coma en pequeñas porciones”, finalizó la experta, al tiempo que recomendó beber mucho líquido si consumió demasiado alcohol durante las fiestas de fin de año.