“No nos comprometemos con cosas que no podemos cumplir”: minhacienda tras reunión por presupuesto

El Gobierno aseguró que, por ahora, mantendrá el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, tras la primera reunión convocada por el Ministerio de Hacienda con presidentes de las comisiones económicas, coordinadores y ponentes del proyecto en el Congreso.

Al término del encuentro, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, calificó el ambiente de la reunión como “muy positivo” y reiteró que el monto se mantendrá.

“Obviamente, esto es una potestad del Gobierno, que el Gobierno presenta y el Congreso decide. Eso tiene que decidirse antes del próximo 14. Y yo creo que, por el momento, los parlamentarios entienden que aumentar el Presupuesto General de la Nación en estas circunstancias probablemente no sea la mejor opción”, señaló Gómez.

Uno de los puntos que entró en la discusión fue el peso del servicio de la deuda. El senador del Centro Democrático Christian Garcés propuso estudiar la posibilidad de aplazar parte de esos pagos.



"150 billones para el próximo año es muy alto, y necesitamos dirigir recursos, aumentar la inversión que quedó estancada. Entre otras cosas, para que pueda el presidente Abelardo De La Espriella cumplir con su programa de Gobierno, lo que obliga a una reforma de fondo del presupuesto que había presentado el gobierno anterior”, aseguró Garcés.

Discusión del presupuesto nacional Fotos: AFP

Frente a esa propuesta, el ministro de Hacienda aseguró que el Gobierno no es partidario de asumir compromisos que no tenga certeza de poder cumplir. Sin embargo, anunció que harán una gestión “muy importante” de la deuda para reducir las obligaciones de corto plazo “que son muy altas”.

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“En eso tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo ya desde ahora, para que esos vencimientos que presionan mucho la caja del gobierno se puedan extender en el tiempo. Pero también estamos diciendo la verdad sobre el monto de endeudamiento del país, que creemos tiene que reducirse, porque de lo contrario, pues, no es posible garantizar la estabilidad de la economía”, explicó.

Otro de los temas abordados fue la financiación de la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Gómez aseguró que existen recursos para atender la emergencia en el corto plazo, pero aclaró que todavía debe establecerse cuánto costará en total la reconstrucción.

“La reconstrucción no se va a hacer en un año, la reconstrucción se va a hacer en varios años y, por lo tanto, no va a ser objeto de un único presupuesto, sino de varios presupuestos”, afirmó.

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Por su parte, el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Alfredo Ape Cuello, anunció que durante esta semana la idea será tener una mesa permanente en el Congreso para escuchar a los diferentes sectores del Gobierno, con el fin de trabajar el monto durante el fin de semana y posteriormente votarlo.

“La intención de todo el gobierno de poder interlocutar con el congreso para saber si ese monto es superior, porque hay muchos gastos. El sector judicial, por ejemplo, el sector de minas y energía, el Consejo Nacional Electoral, que aparentemente no están incluidos en el monto inicial que presentó el gobierno. Eso es lo que estudiaremos esta semana, si el monto es suficiente o si, por el contrario, se queda corto”, señaló Cuello.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que se trabajará una gran coalición de Gobierno y que han venido en un “diálogo muy constructivo” con el Congreso de la República.

“Aquí tenemos que demostrarle a Colombia y al mundo que hay, básicamente, un diálogo serio, constructivo sobre los grandes problemas del país, sobre las necesidades de los colombianos y sobre los equilibrios fiscales que necesita Colombia. Es importante que los mercados, que los tenedores de bonos, de deudas, sepan que entre gobierno y legislativo hay armonía, que hay un esquema gobierno-oposición muy claro, que el esquema o el bloque de gobierno es el mayoritario, y que vamos a concertar reglas entre ejecutivo y legislativo sobre la mesa”, señaló.

Frente a la discusión por los recursos para las regiones, Lara señaló que reconocen el derecho de los congresistas a postular la inversión que consideran necesaria para sus departamentos, pero subrayó que “todo se va a hacer sobre la mesa. Nada oculto, nada por debajo de la mesa. La mermelada es lo oculto, lo que está por encima de la mesa se llama desarrollo”.

Finalmente, el senador Carlos Meisel calificó el encuentro como “una gran reunión, importantísima” y explicó que los congresistas también solicitaron conocer las líneas de la denominada regla de ajuste fiscal, incluidos los recortes que contempla el Gobierno, para analizarlos de manera paralela con el proyecto de presupuesto.