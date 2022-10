“No nos prestaremos a ninguna burla”: Guaidó sobre posibilidad de dialogar con Maduro

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en entrevista exclusiva con Néstor Morales, director de Mañanas BLU, al hacer referencia a un posible diálogo con Nicolás Maduro, dijo que no se prestará para ninguna burla, pues ya en anteriores ocasiones las acciones encaminadas en ese sentido han fracasado.



“Yo le agradezco a todos los presidentes, al presidente de Ecuador por lo que, creo, buena intención para solucionar el conflicto y la crisis venezolana. El simplemente hablar de eso es el reconocimiento de una profunda crisis que hay. Ya Maduro se burló de México una vez, cuando en 2017 en el diálogo en Dominicana, el canciller de México, el de Chile y algunos otros, se levantaron de la mesa por la burla”, manifestó.



“Lo reconoce así, por cierto, tanto el Vaticano como el canciller de México, está en las actas que tiene la Cancillería mexicana. Nosotros no nos vamos a prestar para ninguna burla con un pueblo que necesita comida y alimento. Cualquier país, funcionario, personal venezolano, incluso chavista, que esté dispuesto a colaborar con el cese de la usurpación, con el gobierno de transición y elecciones libres, está bienvenido, pero aquí no hay espacio para ningún elemento, sino que lleve a una elección realmente libre y en corto plazo”, añadió.



A la pregunta de si eso significa que habrá diálogo cero con el régimen chavista, el presidente interino insistió en que todo demuestra que no hay voluntad real de diálogo de parte de Maduro.



“Hemos tenido tres procesos de diálogo, el más reciente en 2017, quien dirigió ese proceso fue Julio Borges, presidente del parlamento en 2017, hoy está exiliado, por cierto, aquí en Colombia. Su más cercano colaborador, Fernando Albán, llegando de un viaje con Julio desde Nueva York, en la ONU por cierto, donde ayer hubo consejo de seguridad, fue secuestrado y asesinado en el Sebín. Entonces, no hay voluntad real de diálogo. En todo caso hay una agenda que debemos construir, que lleve a una elección libre. Entonces, cualquier mecanismo que nos lleve a una elección libre, será bien valorado por la oposición venezolana”.



