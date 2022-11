No opinamos sobre reuniones sociales: Naranjo sobre encuentro Pastrana-Uribe-Trump

El vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, expresó que el Gobierno no opina sobre reuniones sociales, en referencia al encuentro de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.



"El Gobierno no tiene opinión sobre ese tipo de reuniones sociales en verdad quiero ser categórico en esta respuesta", sostuvo.



Reconoció que las ayudas de la comunidad internacional son importantes para la construcción de paz, pero que los mayores recursos van a salir de la Nación.



"Con recursos fiscales, la construcción de la paz aquí no puede estar hipotecada a los donantes", explicó.