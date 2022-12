No ordené falsos positivos: Torres Escalante al someterse a la JEP y pedir perdón

El general retirado Henry Torres Escalante, acusado por el escándalo de los "falsos positivos, firmó este martes el acta de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que lo convierte en el primer militar que se somete al tribunal.

Durante su comparecencia, el general se comprometió a decir la verdad y a reparar a las víctimas, pero manifestó que espera que espera que el tribunal desarrolle un proceso justo.

Durante la audiencia, en la que por primera vez un militar acude a la JEP, el general, en especial, le pidió perdón a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Casanare.

“La verdad no necesariamente esto implica aceptar responsabilidad. Yo no he causado ni ordenado ninguna de las muertes de las cuales se me investiga”, dijo el militar.

“Es evidente que hay unas víctimas, que estas existieron, pero no es mi responsabilidad. Quiero pedirle perdón a las víctimas, con la esperanza de que esto no vuelva a ocurrir”, añadió.

Minutos después de la firma del acta, la defensa del militar pidió la libertad condicional, petición que ahora deberá estudiar el tribunal. El general permanecerá recluido y ahora la Sala de Definición de situaciones jurídicas oficialmente se declara en estudio del caso.

Torres Escalante se encuentra privado de la libertad desde 2016 en la Escuela de Infantería del Cantón Norte, en Bogotá.

Hasta el momento, la Fiscalía colombiana ha documentado más de 2.000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares.



El general retirado Torres, quien fue comandante de la Brigada XVI del Ejército Nacional, está acusado de presuntamente participar en varias ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre diciembre de 2005 y julio de 2007.



Asimismo, se le señala de encubrir a varios oficiales a su cargo involucrados en "falsos positivos".



A la fecha, 2.159 miembros de la fuerza pública se han presentado ante la JEP.