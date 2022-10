No pasará nada frente a escándalo de campañas presidenciales del 2014: Novoa

“A la corporación llegaron tres recusaciones, todas provenientes del Centro Democrático, cuyo elemento central de impugnación es la supuesta falta de imparcialidad por parte de este consejero, respecto a asuntos relacionados con las investigaciones a la campaña de Óscar Iván Zuluaga”, dijo.

Sobre esta decisión mucho se ha hablado; la senadora Claudia López ha sido una de las que se ha manifestado al respecto, pues aseguró que es el único miembro del Consejo Electoral que es independiente y el hecho de que haya quedado por fuera dejó el caso con ‘una pata floja’.

Novoa, también se refirió a la carta que, aparentemente desde prisión, envió Otto Bula al presidente del CNE, Alexander Vega.

“Eso para mí es uno de los misterios que tendrá que revelar la historia, porque, en primer lugar, en la mañana cuando se acogió la recusación en contra mía el cargo fundamental que se hizo es que yo había hecho públicas unas piezas investigativas que estaban en mi despacho (…) estuvimos reunidos y el presidente no informó nada de esa carta y se levantó la sesión luego de lo sucedido conmigo”, afirmó.

Además agregó que no se ha hablado al respecto con Vega porque no ha habido ninguna actividad en sala, y que “este hecho me hace deducir que en Consejo tenemos una sala paralela, que se reúne por fuera de las reuniones institucionales (…) A mi manera de ver este es un hecho muy lamentable que está produciendo unos efectos devastadores frente a la legitimidad del CNE”.

