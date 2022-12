No pelearemos con las cifras de coca, sí con los narcos: vicepresidente Naranjo

En el marco del encuentro de jefes de la Interpol para las Américas, el general Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, insistió en que el reto del Gobierno Nacional es acabar con al menos 50 mil hectáreas de cultivos ilícitos este año.



“El Gobierno reconoce que tenemos un problema al frente. El Gobierno visibiliza el problema y actúa con toda contundencia frente a este problema. Por lo tanto, no vamos a pelear con las cifras, vamos a pelear con los narcotraficantes”, manifestó.



Según el general este es uno de los retos más importantes del país de cara al posconflicto.



De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca en Colombia se duplicaron en los últimos dos años hasta alcanzar las 96.000 hectáreas en 2015, después de varios años a la baja.



Mientras que cifras de la Casa Blanca indican que los cultivos de coca en Colombia crecieron el año pasado un 18 % hasta alcanzar la cifra récord de 188.000 hectáreas sembradas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas.



El funcionario aseguró que para este año el Gobierno se ha propuesto la meta de "erradicar de manera forzosa 50.000 hectáreas y avanzar en la sustitución de otras 50.000 por vía de acuerdos voluntarios con las comunidades".



Consideró que de erradicar esas 100.000 hectáreas, "será fundamental no solamente para quebrar la tendencia del crecimiento que se registró durante los últimos dos años, sino para regresar realmente al mínimo histórico" que el país quiere alcanzar.



"Adicionalmente, comprometernos para que, ahora sin conflicto con las Farc, no estemos simplemente interviniendo hectáreas de cultivos expuestos a la resiembra, sino que estemos realmente eliminándolos para siempre", agregó, en alusión al acuerdo de paz alcanzado en noviembre del año pasado entre esa guerrilla y el Gobierno.

