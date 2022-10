No permitiremos que caso Electricaribe afecte relaciones con España: Santos

El presidente Juan Manuel Santos aseguró vía Twitter que había conversado con el presidente de España, mariano Rajoy, sobre la intervención de Electricaribe, empresa de Gas Natural Fenosa.



Santos aseguró que este pleito, en el que ya ha anunciado una demanda de 1.000 millones de euros contra el Estado colombiano, no dañará las relaciones entre ambos gobiernos.



“Hablé con presidente español Mariano Rajoy. No permitiremos que caso Electricaribe afecte óptimas relaciones diplomáticas y comerciales”, dijo Santos en Twitter.



Gobierno de España respalda a Gas Natural



El Ministro de Economía de España, Luis de Guindos, se pronunció sobre la liquidación de Electricaribe para reiterar el apoyo de su gobierno a Gas Natural Fenosa al tiempo que ha señalado que la decisión del gobierno de Colombia no es la adecuada.



De Guindos añadió que este tipo de decisiones pueden afectar a la seguridad jurídica, valor que consideró vital para una economía en desarrollo como la colombiana.





En Colombia hay seguridad jurídica



A través de un comunicado la Embajada de Colombia en España aseguró que las medidas que se han tomado frente a la crisis eléctrica por la deficiencia del servicio prestado por Electricaribe y la aplicación de la Ley de insolvencia económica, no pretenden apoderarse de la operación de la compañía.



“Esta medida no puede entenderse como una expropiación. El Gobierno de Colombia no está buscando ni está facultado para quedarse con la operación. La decisión se tomó porque la sociedad Electricaribe no está en condiciones de prestar el servicio de energía eléctrica con la calidad y continuidad que requieren los usuarios”, dice el comunicado.