No queremos alianzas burocráticas con nadie: Iván Duque

Si bien el candidato presidencial Iván Duque no reveló mayores detalles sobre el encuentro que sostuvo este lunes con el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, dijo que desde siempre su relación ha sido cordial y explicó los acercamientos con varios sectores que integraron la coalición de Gobierno.

“Yo con él he tenido siempre una buena relación. Hemos tenido diferencias políticas, pero siempre he tenido una relación amable y a mí lo que me parece importante es que en este momento la militancia del Partido Liberal y sus bases conozcan el programa nuestro, vean las cosas en las que hay coincidencias y diferencias”

, explicó Duque.

Sobre los acercamientos con todos los partidos que integran la coalición del gobierno saliente y que buscan aterrizar en su campaña, el candidato expresó que no busca alianzas burocráticas.

“Nuestra alianza es todos los días invitando a la ciudadanía. Nosotros no tenemos ni alianzas ni coaliciones burocráticas con nadie, pero queremos invitar a todas las bases a que nos acompañen a construir esa Colombia de legalidad, emprendimiento y equidad”, agregó.

Entre tanto, Cambio Radical, La U y los liberales sostienen reuniones internas para analizar la forma como se sumarían a la campaña de Duque en la fase final.