No quiero ser el próximo Garzón, siendo él un millón de veces más talentoso: ‘Matador’

Julio César González, más conocido como ‘Matador’, narró en Mañanas BLU cómo han sido las horas posteriores a su anuncio de dejar de usar las redes sociales por cuenta de las amenazas que ha recibido por Ariel Ortega, exmilitante del Centro Democrático.

“Ha sido una vaina ‘jodidísima’. Después de que anuncié que dejaba de publicar en redes sociales mis caricaturas por amenazas de muerte, decidí soltar el teléfono porque estaba que me enloquecía. Esto me ha sacado más canas”, dijo.

Explicó que las amenazas le afectaron mucho, sobre todo al pensar en sus seres queridos, quienes significan mucho en su vida.

“Cuando el tono sube del ‘madrazo’ a amenazas de muerte ya la cosa cambia. Ya pasa de castaño a oscuro. Lo primero que uno piensa es en las personas que uno quiere”, aseguró.

“La gente me decía que si quería ser el próximo Garzón, siendo Garzón un millón de veces más talentoso que yo. Este es el país donde la vida no vale un peso (…) Después de las amenazas reflexioné y decidí dejar las redes y refugiarme en mi periódico”, relató el caricaturista.

‘Matador’ manifestó que las excusas de Ortega, quien señaló en BLU Radio que cuando decía Castaño no se refería al paramilitar sino a un profesor suyo “que mandaba callar a los alumnos”, no son más que un “cuentazo” que no se lo cree nadie.

El reconocido caricaturista de El Tiempo señaló que la reunión con Ariel Ortega no es posible porque no considera pertinente tomarse un tinto con la persona que lo amenazó.

“Jamás haría eso (reunirse con Ortega). Además, eso tiene consecuencias penales, esto no es un juego. Detrás de una amenaza de esas pueden venir cosas peores, es lo que uno no sabe (…) Hay que dejar que la justicia actúe como tal”, argumentó el comunicador.

Precisó que nadie sabe lo que le ha tocado vivir a costa del trino de Ortega y de varios seguidores o simpatizantes del uribismo.

González reflexionó en los micrófonos de BLU Radio sobre el uso de las redes sociales y el exceso de términos o palabras a través de estas plataformas.

“Sí nos excedemos en las redes sociales. La semana pasada la gente que maneja el Facebook mío cometió la idiotez de subir un video de Iván Duque editado, apenas lo vi pedí que lo bajaran y le pedí excusas a Uribe y a Duque. No todo vale (en redes)”, añadió.

Precisó que en ningún momento ha considerado bajar el tono a sus caricaturas porque no sería el talante de un caricaturista.

“Un caricaturista está para demostrar la realidad a través del humor. No es el papel del periodismo esperar que le recorten por pedacitos la libertad de expresión”, enfatizó.

“Cuando puse el trino (de su despedida de las redes) lo hice pensando en mi familia, en mis hijos. Lloré de la ira y de la impotencia, pero si me toca renunciar o irme lo hago porque primero están ellos”, aseveró el talentoso comunicador.

Finalmente, dijo que considerará volver a Twitter cuando pasen las elecciones presidenciales.

