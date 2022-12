No sabemos exactamente el número de desaparecidos: alcaldesa de Salgar

Olga Eugenia Osorio, alcaldesa de Salgar, Antioquia, dijo en Mañanas BLU que por la condiciones de la avalancha aún no hay cifras exactas de desaparecidos



“El último reporte que tenemos es 62 muertos y todavía no tenemos la cifra exacta de desaparecidos. Diez kilómetros arriba se inició la tragedia y no sabemos cuanta gente había en las casas que desaparecieron totalmente”, dijo. (Lea también: La mayor parte de muertos en Salgar son mujeres y niños )



Por esta razón, la funcionaria señaló que no se atreve todavía a dar una cifra exacta, aunque no descartó que haya más de 20 familias desaparecidas, cifra que entregó este lunes la Cruz Roja Colombiana.



Por su parte, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, confirmó que hasta el momento está descartada la posibilidad de una nueva avalancha en Salgar, luego del desbordamiento de la quebrada Liboriana, lo que deja hasta el momento 62 muertos y al menos 150 desaparecidos.



“Es muy reducida la posibilidad de una nueva avalancha, venimos monitoreando la montaña a ver si hay algún tipo de movimiento, la información que tenemos es que es muy reducido pero en este caso no podemos garantizar nada, solo que estamos atentos”, dijo Fajardo. (Lea también: Es muy reducida la posibilidad de una nueva avalancha: gobernador de Antioquia )



La avalancha dejó, hasta ahora, 62 personas murieron y 40 heridas. Tras más de 24 horas continúa la búsqueda de desaparecidos y auxilio a los damnificados.