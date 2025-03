"No se escucha una voz del Gobierno nacional": Partido Comunes sobre asesinatos de firmantes de paz

El Partido Comunes manifestó, en una entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, su preocupación ante el incremento de los asesinatos de firmantes del acuerdo de paz en Colombia.

En el diálogo, el senador Julián Gallo denunció la falta de acción del Gobierno nacional frente a esta problemática, advirtiendo que la situación genera incertidumbre y desconfianza en los territorios afectados.

"No se escucha una voz del Gobierno nacional que se apersone de la situación de los firmantes del acuerdo, anteriormente al menos se pronunciaban, hoy pasa casi desapercibida y se ha venido incrementando los firmantes asesinados. El llamado es que el Gobierno analice qué está sucediendo en los territorios y se atienda esa situación, que no envía señales esperanzadoras a quienes hoy continúan en la violencia", afirmó Gallo.

El senador enfatizó que la crisis de seguridad no puede atribuirse a un solo actor, sino que es consecuencia de la ausencia del Estado en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado: "No ha sido posible construir Estado en esos territorios. Hemos insistido al presidente que es necesario no limitar la seguridad a unos esquemas, la seguridad va más allá de eso", agregó.

Publicidad

Según Gallo, el aumento de atentados, amenazas y asesinatos contra excombatientes podría estar relacionado con intereses de ciertos sectores que buscan desestabilizar el proceso de paz: "No puedo asegurar que haya un plan direccionado desde una sola organización, pero llama la atención el incremento sustancial de atentados, amenazas y crímenes en general. Puede uno pensar que haya sectores interesados en colocarnos como blanco de sus acciones buscando que nos vayamos contra el Gobierno exigiendo garantías de seguridad", sostuvo.

El senador también criticó la falta de un interlocutor válido dentro del Gobierno para atender las inquietudes del Partido Comunes en materia de seguridad. Se mostró esperanzado en que Armando Benedetti, recientemente designado para el tema de garantías, facilite la comunicación y brinde soluciones concretas.

"No puede ser que el partido que firmó la paz no pueda salir a hacer campaña. El llamado es a que nos escuchen y se abran canales de comunicación", subrayó.

Gallo también se refirió a la ausencia de iniciativas productivas para los firmantes del acuerdo de paz, señalando que muchos de ellos aún dependen de una renta básica: "El Estado ha sido incapaz de generar proyectos productivos para aportar al desarrollo económico del país", afirmó al respecto.

Publicidad

Finalmente, aunque reiteró su confianza en el diálogo como mecanismo para la solución de la violencia, cuestionó la estrategia de paz total del Gobierno, al considerar que carece de una dirección clara. "Somos testigos de que es posible (el diálogo), pero en la formulación de paz total hizo falta una estrategia clara de hacia dónde y cómo direccionar el proceso", concluyó.