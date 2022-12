No sé por qué aparezco mencionado en caso de corrupción judicial: Musa Besaile

Musa Besaile, se refirió a al escándalo de corrupción que lo salpicó este martes y por lo cual abrirán investigación para evaluar su responsabilidad en el caso.

“Un día el señor Moreno que mencionan ahí, me invitó al lanzamiento de su libro y me dijo que quería ver mi proceso, porque estaba escribiendo un libro sobre falsos testigos”, mencionó Besaile.

“En el tema de Odebrecht me quisieron meter, pero ahí están todos los testimonios de personas que han dicho que no he tenido nada que ver en eso y en este tema Dios dará la realidad y la verdad de las cosas”, agregó.

Le podría interesar: Fiscalía compulsa copias a la Corte en relación al caso Lyons y Moreno

“Estaré atento a si la Corte me quiere llamar por cualquiera de los procesos en mi contra”, dijo a los medios de comunicación.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

- Hernán Andrade, senador del Partido Conservador, dijo que no tiene nada que esconder y que no es un corrupto.

- Alejandro Maya acaba de ser ratificado como viceministro de Transporte y miembro de la junta directiva del Metro Medellín.

- Un soldado fue asesinado en Teorama y se confirmó que fue frustrado un intento de robo de más de 1.200 millones de pesos en Tibú.

- En una reunión que se extendió por más de una hora, el expresidente y actual senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez entregó pruebas al ente acusador sobre el proceso que se adelanta contra su hermano Santiago Uribe.

- Agricultores manifiestan preocupación por difícil situación de arroceros que tienen muy bajos precios justo cuando va a salir la cosecha.

- El lanzador colombiano José Quintana obtuvo su séptima victoria de la temporada en el béisbol de las grandes ligas.

