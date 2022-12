No se puede analizar cianuro en tejidos con formol: Universidad Nacional

Hace unos días, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, le dio una entrevista a la Revista Semana en donde aseguró que en los hallazgos que su instituto realizó sobre los tejidos de Jorge Enrique Pizano no se pudo detectar cianuro, pero aceptó que dadas las circunstancias con las muestras del cuerpo del exauditor de la Ruta del Sol II, era difícil establecer una conclusión absoluta frente a si en los tejidos de Pizano sí se podía encontrar el producto tóxico o no. Algo que no fue aclarado con la misma contundencia en la rueda de prensa en donde se dieron a conocer los resultados de los exámenes.

Las palabras exactas de Valdés fueron: “los dos laboratorios han dado el siguiente resultado. El resultado es negativo para cianuro. No se encontró cianuro en ninguno de los tejidos ni en la solución que contenía los tejidos. En tal sentido la causa de la muerte sigue siendo la que determinó el Hospital de Facatativá una vez se realizó la necropsia clínica”, dijo.

Unos días después el sindicato de Medicina Legal cuestionó el procedimiento del instituto. Esta vez las observaciones son del profesor Jorge Ariel Martínez, director del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional que publicó un comunicado en el que se ratifica que en tejidos con formol no se debe analizar si hubo cianuro, porque este elemento desaparece rápidamente con el químico de preservación.

“Las muestras formolizadas, por ejemplo, no se pueden analizar porque el cianuro que está unido a la hemoglobina entra en contacto con el ácido fórmico produciendo un gas llamado ácido cianhídrico, altamente volátil, lo cual hace que desaparezca casi de inmediato de cualquier muestra biológica”, aseguró el docente.

Agregó que es común que los resultados de este tipo de pruebas no sean exactos. “Estas pruebas se conocen como falsos negativos, es decir que en la muestra pudo existir cianuro, y a pesar de emplear herramientas analíticas avanzadas no se evidenció su presencia por que fue mal recolectada”, argumentó.

Medicina Legal utilizó los tejidos en formol del cuerpo del ingeniero y también una toalla en la que se encontraban muestras de su sangre, pero que había estado en la casa de Pizano durante nueve días. Expertos también cuestionaron la conclusión de Medicina Legal sobre la ausencia de cianuro en la sangre de la toalla del excontroller porque creen que el cianuro en esa cantidad de tiempo sin los cuidados necesarios se evapora fácilmente.

Varios sectores han pedido una investigación independiente de alguna organización internacional. Hay que recordar que Medicina Legal es una entidad adscrita a la Fiscalía General.